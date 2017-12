Χριστούγεννα με την ελπίδα για ειρήνη

Βηθλεέμ, βόρειο Ιράκ, Πακιστάν

Παραμονή Χριστουγέννων, και η ατμόσφαιρα στη Βηθλεέμ ήταν εορταστική, παρά το εκρηκτικό κλίμα των προηγούμενων ημερών.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις εκδηλώσεις στους δρόμους γύρω από την Βασιλική της Γεννήσεως.

Δεν έλειπε όμως ένα μεγάλο πανό, με τη φράση «Η Ιερουσαλήμ θα είναι πάντα η αιώνια πρωτεύουσα της Παλαιστίνης», στα αραβικά και τα αγγλικά.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως προσκυνητές, επισκέφθηκαν φέτος τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Christians from the Arab Palestine Orthodox club playing jingle bells on the the bagpipes.

Bethlehem – Palestine.#Palestine#Jerusalem pic.twitter.com/WIVJKaBqFu

— Palestine فلسطين (@PalestineGN) 24 Δεκεμβρίου 2017